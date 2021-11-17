16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина 0
Україна 2
16 листопада 21:45
Фінляндія 0
Франція 2
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
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Атлетіко --
Мілан --
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Порту --
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"Передам через знайомих": Зінченко приготував для Франції подарунок за перемогу над фінами

Любомир Луканюк
17 листопада, 08:39
Півзахисник збірної України готовий напоїти шампанським французьких футболістів, які допомогли нам вийти у плей-офф чемпіонату світу

Україна виграла у Боснії, Франція обіграла Фінляндію / Фото: REUTERS

Збірна Україна перемогла Боснію та вийшла у стикові матчі чемпіонату світу-2022. Але також ми повинні дякувати і Франції, яка виграла у Фінляндії. Інакше плей-офф нам не бачити.

Автор гола у ворота боснійців півзахисник збірної України Олександр Зінченко пообіцяв французам подарунок за перемогу у Гельсінкі.

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"Збірна Франції не підвела, дякую їй за це. З нагоди передам французам шампанське через знайомих!

Спасибі Бущану за сейв наприкінці першого тайму. Я думав, що м'яч уже у воротах... Цей сейв нас надихнув. Вважаю, що робота Бущана протягом усього відбору заслуговує лише на повагу", – сказав Зінченко в ефірі телеканалу "Футбол".

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Виберіть суперника збірній України

Огляд матчу Боснія – Україна:

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Яскраві фото з матчу Боснія – Україна:

Босния – Украина / Фото: REUTERS