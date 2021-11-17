"Передам через знайомих": Зінченко приготував для Франції подарунок за перемогу над фінами

Україна виграла у Боснії, Франція обіграла Фінляндію / Фото: REUTERS

Збірна Україна перемогла Боснію та вийшла у стикові матчі чемпіонату світу-2022. Але також ми повинні дякувати і Франції, яка виграла у Фінляндії. Інакше плей-офф нам не бачити.

Автор гола у ворота боснійців півзахисник збірної України Олександр Зінченко пообіцяв французам подарунок за перемогу у Гельсінкі.

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"Збірна Франції не підвела, дякую їй за це. З нагоди передам французам шампанське через знайомих!

Спасибі Бущану за сейв наприкінці першого тайму. Я думав, що м'яч уже у воротах... Цей сейв нас надихнув. Вважаю, що робота Бущана протягом усього відбору заслуговує лише на повагу", – сказав Зінченко в ефірі телеканалу "Футбол".

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Виберіть суперника збірній України Португалія Італія Шотландія Швеція Уельс

Огляд матчу Боснія – Україна:

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Яскраві фото з матчу Боснія – Україна: