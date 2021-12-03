Перед матчем Шахтар Львів можна отримати автограф від зірки та фото з Кубком УЄФА

Захисник донецького Шахтаря Ісмаїлі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"
Сам матч Шахтар – Львів розпочнеться о 17:00. Трансляцію матчу Шахтар – Львів можна дивитись на нашому сайті.
Уболівальники зможуть сфотографуватися з гравцем команди та отримати його автограф. Крім того, у клубному магазині "гірників" організовано спеціальну фотозону з Кубком УЄФА.
Усі бажаючі мають шанс зробити миттєвий знімок чи сфотографуватися із пам'ятним трофеєм Шахтаря.
Зазначається, що вхід на автограф-сесію з Ісмаїлі проводитиметься за квитками на матч "гірників" проти Львова.
З Кубком УЄФА можна буде зробити фото навіть без квитка. Євротрофей буде доступний і в суботу, 4 грудня, з 12:00 до 18:00, повідомляє сайт Шахтаря.
Прогноз букмекерів на матч Шахтар – Львів
Аналітики букмекерських контор не сумніваються у перемозі Шахтаря: коефіцієнт на перемогу команди Роберто де Дзербі – 1:09, на нічию – 10:00, на перемогу Львова – 29:00.
У відсотковому співвідношенні шанси команд виглядають так:
- Перемога Шахтаря – 87%
- Нічия – 10%
- Перемога Львова – 3%