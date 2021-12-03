4 грудня 19:00
Рома --
Інтер --
4 грудня 19:30
Боруссія Д --
Баварія --
4 грудня 21:45
Наполі --
Аталанта --
3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Перед матчем Шахтар Львів можна отримати автограф від зірки та фото з Кубком УЄФА

Олександр Трикіша
3 грудня, 14:15
Перед поєдинком зі Львовом у клубному магазині на НСК "Олімпійський" захисник Шахтаря Ісмаїлі зустрінеться із уболівальниками

Захисник донецького Шахтаря Ісмаїлі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Сам матч Шахтар – Львів розпочнеться о 17:00. Трансляцію матчу Шахтар – Львів можна дивитись на нашому сайті.

Уболівальники зможуть сфотографуватися з гравцем команди та отримати його автограф. Крім того, у клубному магазині "гірників" організовано спеціальну фотозону з Кубком УЄФА.

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Андрій Пятов та Даріо Срна / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Усі бажаючі мають шанс зробити миттєвий знімок чи сфотографуватися із пам'ятним трофеєм Шахтаря.

Зазначається, що вхід на автограф-сесію з Ісмаїлі проводитиметься за квитками на матч "гірників" проти Львова.

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З Кубком УЄФА можна буде зробити фото навіть без квитка. Євротрофей буде доступний і в суботу, 4 грудня, з 12:00 до 18:00, повідомляє сайт Шахтаря.

Прогноз букмекерів на матч Шахтар – Львів

Аналітики букмекерських контор не сумніваються у перемозі Шахтаря: коефіцієнт на перемогу команди Роберто де Дзербі – 1:09, на нічию – 10:00, на перемогу Львова – 29:00.

У відсотковому співвідношенні шанси команд виглядають так:

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  • Перемога Шахтаря – 87%
  • Нічия – 10%
  • Перемога Львова – 3%