Перед матчем Шахтер Львов можно получить автограф от звезды и фото с Кубком УЕФА

Защитник донецкого Шахтера Исмаили / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сам матч Шахтер – Львов начнется в 17:00. Трансляцию матча Шахтер – Львов можно смотреть на нашем сайте.

Болельщики смогут сфотографироваться с игроком команды и получить его автограф. Кроме того, в клубном магазине "горняков" организована специальная фотозона с Кубком УЕФА.

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Андрей Пятов и Дарио Срна / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Все желающие имеют шанс сделать мгновенный снимок или сфотографироваться с памятным трофеем Шахтера.

Отмечается, что вход на автограф-сессию с Исмаили будет производиться по билетам на матч "горняков" против Львова.

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С Кубком УЕФА можно будет сделать фото любому желающему. Евротрофей будет доступен и в субботу, 4 декабря, с 12:00 до 18:00, сообщает сайт Шахтера.

Прогноз букмекеров на матч Шахтер – Львов

Аналитики букмекерских контор не сомневаются в победе Шахтера: коэффициент на победу команды Роберто де Дзерби – 1.09, на ничью – 10.00, на победу Львова – 29.00.

В процентном соотношении шансы команд выглядят следующим образом:

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