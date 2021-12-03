Перед матчем Шахтер Львов можно получить автограф от звезды и фото с Кубком УЕФА

Защитник донецкого Шахтера Исмаили / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"
Сам матч Шахтер – Львов начнется в 17:00. Трансляцию матча Шахтер – Львов можно смотреть на нашем сайте.
Болельщики смогут сфотографироваться с игроком команды и получить его автограф. Кроме того, в клубном магазине "горняков" организована специальная фотозона с Кубком УЕФА.
Все желающие имеют шанс сделать мгновенный снимок или сфотографироваться с памятным трофеем Шахтера.
Отмечается, что вход на автограф-сессию с Исмаили будет производиться по билетам на матч "горняков" против Львова.
С Кубком УЕФА можно будет сделать фото любому желающему. Евротрофей будет доступен и в субботу, 4 декабря, с 12:00 до 18:00, сообщает сайт Шахтера.
Прогноз букмекеров на матч Шахтер – Львов
Аналитики букмекерских контор не сомневаются в победе Шахтера: коэффициент на победу команды Роберто де Дзерби – 1.09, на ничью – 10.00, на победу Львова – 29.00.
В процентном соотношении шансы команд выглядят следующим образом:
- Победа Шахтера – 87%
- Ничья – 10%
- Победа Львова – 3%