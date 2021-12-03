4 декабря 19:00
Рома --
Интер --
4 декабря 19:30
Боруссия Д --
Бавария --
4 декабря 21:45
Наполи --
Аталанта --
3 декабря 17:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 14:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 19:30
Металлист 1925 --
Колос --
5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
Лилль --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта ЧУ по футболу

Перед матчем Шахтер Львов можно получить автограф от звезды и фото с Кубком УЕФА

Александр Трикиша
3 декабря, 14:15
Перед поединком со Львовом в клубном магазине на НСК "Олимпийский" защитник Шахтера Исмаили встретится с болельщиками

Защитник донецкого Шахтера Исмаили / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Сам матч Шахтер – Львов начнется в 17:00. Трансляцию матча Шахтер – Львов можно смотреть на нашем сайте.

Болельщики смогут сфотографироваться с игроком команды и получить его автограф. Кроме того, в клубном магазине "горняков" организована специальная фотозона с Кубком УЕФА.

Реклама

Андрей Пятов и Дарио Срна / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Все желающие имеют шанс сделать мгновенный снимок или сфотографироваться с памятным трофеем Шахтера.

Отмечается, что вход на автограф-сессию с Исмаили будет производиться по билетам на матч "горняков" против Львова.

Реклама

С Кубком УЕФА можно будет сделать фото любому желающему. Евротрофей будет доступен и в субботу, 4 декабря, с 12:00 до 18:00, сообщает сайт Шахтера.

Прогноз букмекеров на матч Шахтер – Львов

Аналитики букмекерских контор не сомневаются в победе Шахтера: коэффициент на победу команды Роберто де Дзерби – 1.09, на ничью – 10.00, на победу Львова – 29.00.

В процентном соотношении шансы команд выглядят следующим образом:

Реклама
  • Победа Шахтера – 87%
  • Ничья – 10%
  • Победа Львова – 3%