Перед матчем Ліги чемпіонів із Динамо Баварія оштрафувала своїх нещеплених гравців

Динамо - Баварія / Фото: Reuters

Першим було оштрафовано півзахисника Баварії Джошуа Кімміха, який відмовився вакцинуватися через особисті міркування і вже вдруге пішов на самоізоляцію.

Раніше ми писали, що німецький тренер купив сертифікат по вакцинації.

Реклама

Керівництво Баварії викликало Джошуа та ще чотирьох футболістів, щоб повідомити їх про скорочення зарплати на період, коли вони перебувають на ізоляції. Причина – відсутність вакцинації у футболістів. Bild .

Також про штрафи повідомили ще й Сержу Гнабрі, Джамалу Мусіала, Еріку Шупо-Мотінг та Мікаелю Кюізанс.

Нагадаємо, Динамо зіграє проти Баварії у груповому етапі Ліги чемпіонів 23 листопада. Матч пройде на НСК "Олімпійський" у Києві, початок – 19:45.

Реклама

З 1 листопада в Німеччині було запроваджено нові правила, згідно з якими співробітники, які пропускають роботу через самоізоляцію, більше не мають права на отримання компенсації, якщо вони не вакциновані.