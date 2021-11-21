21 листопада 21:45
Дженоа --
Рома --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
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Перед матчем Ліги чемпіонів із Динамо Баварія оштрафувала своїх нещеплених гравців

Павло Василенко
21 листопада, 13:57
Баварія вирішила знизити зарплату для гравців, які не зробили вакцинацію від COVID-19 та пішли на карантин

Динамо - Баварія / Фото: Reuters

Першим було оштрафовано півзахисника Баварії Джошуа Кімміха, який відмовився вакцинуватися через особисті міркування і вже вдруге пішов на самоізоляцію.

Раніше ми писали, що німецький тренер купив сертифікат по вакцинації.

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Керівництво Баварії викликало Джошуа та ще чотирьох футболістів, щоб повідомити їх про скорочення зарплати на період, коли вони перебувають на ізоляції. Причина – відсутність вакцинації у футболістів. Bild .

Також про штрафи повідомили ще й Сержу Гнабрі, Джамалу Мусіала, Еріку Шупо-Мотінг та Мікаелю Кюізанс.

Нагадаємо, Динамо зіграє проти Баварії у груповому етапі Ліги чемпіонів 23 листопада. Матч пройде на НСК "Олімпійський" у Києві, початок – 19:45.

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З 1 листопада в Німеччині було запроваджено нові правила, згідно з якими співробітники, які пропускають роботу через самоізоляцію, більше не мають права на отримання компенсації, якщо вони не вакциновані.