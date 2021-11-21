Перед матчем Лиги чемпионов с Динамо Бавария оштрафовала своих непривитых игроков

Динамо - Бавария / Фото: Reuters

Первым был оштрафован полузащитник Баварии Джошуа Киммих, который отказался вакцинироваться из-за личных соображений и уже во второй раз пошел на самоизоляцию.

Ранее мы писали, что немецкий тренер купил сертификат о вакцинации.

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Руководство Баварии вызвало Джошуа и еще четырех футболистов, чтобы сообщить им о сокращении зарплаты на период, когда они находятся на изоляции. Причина – отсутствие вакцинации у футболистов, сообщает Bild.

Также о штрафах сообщили еще и Сержу Гнабри, Джамалу Мусиала, Эрику Шупо-Мотинг и Микаэлю Кюизанс.

Напомним, Динамо сыграет против Баварии в групповом этапе Лиги чемпионов 23 ноября. Матч пройдет на НСК "Олимпийский" в Киеве, начало – 19:45.

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С 1 ноября в Германии были введены новые правила, согласно которым сотрудники пропускающие работу из-за самоизоляции, больше не имеют права на получение компенсации, если они не вакцинированы.