21 ноября 21:45
Дженоа --
Рома --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
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Манчестер Юнайтед --
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Бенфика --
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Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
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Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
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Атлетико --
Милан --
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Перед матчем Лиги чемпионов с Динамо Бавария оштрафовала своих непривитых игроков

Павел Василенко
21 ноября, 13:57
Бавария решила снизить зарплату для игроков, которые не сделали вакцинацию от COVID-19 и ушли на карантин

Динамо - Бавария / Фото: Reuters

Первым был оштрафован полузащитник Баварии Джошуа Киммих, который отказался вакцинироваться из-за личных соображений и уже во второй раз пошел на самоизоляцию.

Ранее мы писали, что немецкий тренер купил сертификат о вакцинации.

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Руководство Баварии вызвало Джошуа и еще четырех футболистов, чтобы сообщить им о сокращении зарплаты на период, когда они находятся на изоляции. Причина – отсутствие вакцинации у футболистов, сообщает Bild.

Также о штрафах сообщили еще и Сержу Гнабри, Джамалу Мусиала, Эрику Шупо-Мотинг и Микаэлю Кюизанс.

Напомним, Динамо сыграет против Баварии в групповом этапе Лиги чемпионов 23 ноября. Матч пройдет на НСК "Олимпийский" в Киеве, начало – 19:45.

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С 1 ноября в Германии были введены новые правила, согласно которым сотрудники пропускающие работу из-за самоизоляции, больше не имеют права на получение компенсации, если они не вакцинированы.