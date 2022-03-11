Патріотичне звернення до захисників України від паралімпійців із Пекіна

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Вони не тільки здобувають медалі та встановлюють історичні рекорди, вони знають, наскільки важлива підтримка у важкі хвилини. Українські паралімпійці записали черговий несамовитий епізод на підтримку військових, які захищають нашу країну від фашистської російської окупації

"Шановні воїни України. Ми разом із Вами проти вбивць, здатних вбивати дітей, жінок, чоловіків, людей похилого віку, людей із інвалідністю. Благають усі громадяни України про допомогу. Ці вимоги ми передали світовій спільноті. Усі нації тут за Україну. Ми робимо все, щоб зупинити бомби та ракети з неба, з українського неба. При цьому ми спроможні і на українську спортивну перемогу".

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Українські паралімпійці справді надихають усю країну. Новий рекорд за кількістю золотих медалей за всю історію незалежності України тому промовисте підтвердження.

Усього за вісім днів Паралімпіади в Пекіні українці здобули 25 нагород та перебувають на другій позиції медального заліку Паралімпійських ігор 2022 року.