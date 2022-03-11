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Патриотическое обращение к защитникам Украины от паралимпийцев из Пекина

Евгений Щербаков
11 марта, 22:44
Участники Паралимпийских игр записали трогательное видео в поддержку украинских воинов, которые защищают страну от российских оккупантов

/ Фото: Reuters

Они не только добывают медали и устанавливают исторические рекорды, они знают, как важна поддержка в трудные минуты. Украинские паралимпийцы записали очередной душераздирающий эпизод в поддержку военных, которые защищают нашу страну от фашисткой российской оккупации.

"Уважаемые воины Украины. Мы вместе с Вами против убийц, способных убивать детей, женщин, мужчин, людей преклонного возраста, людей с инвалидностью. Умоляют все граждане Украины о помощи. Эти требования мы передали мировому сообществу. Все нации здесь за Украину. Мы делаем все, чтобы остановить бомбы и ракеты с неба, с украинского неба. При этом мы способны и на украинскую спортивную победу".

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Украинские паралимпийцы действительно вдохновляют всю страну. Новый рекорд по количеству золотых медалей за историю независимости Украины тому красноречивое подтверждение.

Всего за восемь дней Паралимпиады в Пекине украинцы завоевали 25 наград и находятся на второй позиции медального зачета Паралимпийских игр – 2022.