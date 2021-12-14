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Партнера зірки збірної України пограбували, затягнувши шию ременем

Андрій Трофімов
14 грудня, 12:09
Колишній одноклубник Олександра Зінченка з Манчестер Сіті Ніколас Отаменді, який нині є партнером Романа Яремчука в Бенфіці, пережив жахливі миті

Ніколас Отаменді шокований / Фото: Getty Images

Аргентинського захисника Бенфіки Ніколаса Отаменді, який тиждень тому святкував перемогу над Динамо у ЛЧ, пограбували у його власному будинку в Лісабоні.

Напередодні рано-вранці чотири злочинці напали на 33-річного футболіста невдовзі після того, як він із сім'єю повернувся додому з виїзного матчу чемпіонату Португалії з Фамаліканом (4:1).

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За інформацією Correio da Manha, зловмисники змусили Отаменді відчинити двері, зв'язали та затягли йому ремінь на шиї.

Після цього нападники обчистили дім, де перебували дружина та син футболіста, та винесли гроші, коштовності та годинники.

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Бенфіка підтвердила факт нападу та зазначила, що футболіст та його родина не постраждали.

Поліція розшукує нападників, а біля будинку аргентинця поставлено охоронця.

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Раніше ми писали, що будинок зірки Барселони пограбували під час матчу. Злочинці забрали з житла Ансу Фаті гроші, коштовності та годинники.

Ансу Фаті / Фото: Reuters