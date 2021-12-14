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Партнера звезды сборной Украины ограбили, затянув шею ремнем

Андрей Трофимов
14 декабря, 12:09
Бывший одноклубник Александра Зинченко по Манчестер Сити Николас Отаменди, сейчас являющийся партнером Романа Яремчука в Бенфике, пережил ужасные мгновения

Николас Отаменди в шоке / Фото: Getty Images

Аргентинского защитника Бенфики Николаса Отаменди, неделю назад праздновавшего победу над Динамо в ЛЧ, ограбили в его собственном доме в Лиссабоне.

Накануне рано утром четыре преступника напали на 33-летнего футболиста вскоре после того, как он с семьей вернулся домой с выездного матча чемпионата Португалии с Фамаликаном (4:1).

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По информации Correio da Manha, злоумышленники заставили Отаменди открыть дверь, связали и затянули ему ремень на шее.

После этого преступники обчистили дом, где находились жена и сын футболиста, и вынесли деньги, драгоценности и часы.

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Бенфика подтвердила факт нападения и отметила, что футболист и его семья не пострадали.

Полиция разыскивает нападавших, а у дома аргентинца поставлен охранник.

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Ранее мы писали, что дом звезды Барселоны ограбили во время матча. Домушники забрали из жилища Ансу Фати деньги, драгоценности и часы.

Ансу Фати / Фото: Reuters