Параноїки. Син Луческу поставив діагноз Путіну та його оточенню

Батько Развана – Мірча Луческу, перші дні війни був у Києві і на собі відчув весь жах російських бомбардувань. Син Луческу в інтерв'ю грецьким ЗМІ висловив повну підтримку українському народу та засудив путінських маніяків, які розв'язали війну.

"Я не хотів би це коментувати. Але я на 150% душею з українським народом.

Це важко прийняти, зрозуміти, неймовірно, що сьогодні є ця війна.

Я не можу уявити, як у світі стільки параноїдальних розумів, які руйнують життя, сім'ї", – цитує Луческу-молодшого Sport24.gr.