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Параноїки. Син Луческу поставив діагноз Путіну та його оточенню

Сергій Шаховець
11 березня, 16:11
Розван Луческу очолює грецький клуб ПАОК, власником якого є російський олігарх. Але це не завадило румунові висловитись на підтримку України

Разван Луческу назвав ватажків орок параноїками / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Батько Развана – Мірча Луческу, перші дні війни був у Києві і на собі відчув весь жах російських бомбардувань. Син Луческу в інтерв'ю грецьким ЗМІ висловив повну підтримку українському народу та засудив путінських маніяків, які розв'язали війну.

"Я не хотів би це коментувати. Але я на 150% душею з українським народом.

Це важко прийняти, зрозуміти, неймовірно, що сьогодні є ця війна.

Я не можу уявити, як у світі стільки параноїдальних розумів, які руйнують життя, сім'ї", – цитує Луческу-молодшого Sport24.gr.

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Зазначимо, що президентом ПАОКа є російський мільярдер грецького походження Іван Саввіді. Він був депутатом Державної думи Росії від партії "Єдина Росія", лідером якої є кривавий диктатор Путін.