Параноики. Сын Луческу поставил диагноз Путину и его окружению

Разван Луческу назвал предводителей орок параноиками / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Отец Развана – Мирча Луческу, первые дни войны был в Киеве и на себе ощутил весь ужас российских бомбежек. Сын Луческу, в интервью греческим СМИ высказал полную поддержку украинскому народу и осудил путинских маньяков, развязавших войну.
"Я не хотел бы это комментировать. Но я на 150% душой с украинским народом.
Это трудно принять, понять, невероятно, что сегодня есть эта война.
Я не могу представить, как в мире столько параноидальных умов, которые разрушают жизни, семьи", – цитирует Луческу-младшего Sport24.gr.
Отметим, что президентом ПАОКа является российский миллиардер греческого происхождения Иван Саввиди. Он был депутатом Государственной думы России от партии "Единая Россия", лидером которой является кровавый диктатор Путин.