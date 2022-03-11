Параноики. Сын Луческу поставил диагноз Путину и его окружению

Отец Развана – Мирча Луческу, первые дни войны был в Киеве и на себе ощутил весь ужас российских бомбежек. Сын Луческу, в интервью греческим СМИ высказал полную поддержку украинскому народу и осудил путинских маньяков, развязавших войну.

"Я не хотел бы это комментировать. Но я на 150% душой с украинским народом.

Это трудно принять, понять, невероятно, что сегодня есть эта война.

Я не могу представить, как в мире столько параноидальных умов, которые разрушают жизни, семьи", – цитирует Луческу-младшего Sport24.gr.