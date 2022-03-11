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Параноики. Сын Луческу поставил диагноз Путину и его окружению

Сергей Шаховец
11 марта, 16:11
Разван Луческу возглавляет греческий клуб ПАОК, владельцем которого является российский олигарх. Но это не помешало румыну высказаться в поддержку Украины

Разван Луческу назвал предводителей орок параноиками / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Отец Развана – Мирча Луческу, первые дни войны был в Киеве и на себе ощутил весь ужас российских бомбежек. Сын Луческу, в интервью греческим СМИ высказал полную поддержку украинскому народу и осудил путинских маньяков, развязавших войну.

"Я не хотел бы это комментировать. Но я на 150% душой с украинским народом.

Это трудно принять, понять, невероятно, что сегодня есть эта война.

Я не могу представить, как в мире столько параноидальных умов, которые разрушают жизни, семьи", – цитирует Луческу-младшего Sport24.gr.

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Отметим, что президентом ПАОКа является российский миллиардер греческого происхождения Иван Саввиди. Он был депутатом Государственной думы России от партии "Единая Россия", лидером которой является кровавый диктатор Путин.