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6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
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Вибачила повію: дружина помирилася із зіркою ПСЖ після його зради

Павло Василенко
26 жовтня, 09:51
Дружина та агент нападаючого ПСЖ Мауро Ікарді Ванда Нара оголосила про возз'єднання з аргентинським футболістом, який їй зраджував

Мауро Ікарді і Ванда Нара / Фото: Instagram

Пара була на межі розлучення після того, як Ванда дізналася, що у 28-річного Ікарді була коханка.

Раніше сексуальна блондинка заявляла, що порвала стосунки з форвардом паризької команди.

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"Ти вбив ще одну сім'ю заради повії!" – написала тоді 34-річна Ванда у Instagram.

Тепер Ванда Нара вирішила дати другий шанс Ікарді, оголосивши про примирення.

"Фотографії, які я публікувала останні кілька місяців, показують, наскільки ми були щасливими.

Те, що трапилося, мене сильно поранило. Щодня я вимагала Мауро подати документи на розлучення. Коли він зрозумів, що дороги назад немає, то сказав мені, що так не може продовжуватися, і якщо розлука – єдиний спосіб покласти край болю, то ми це зробимо. Ми пішли до адвоката. Через два дні Мауро погодився на всі умови і ми підписали угоду.

Наступного дня він написав мені те, що ніхто ніколи не писав: "Я віддав тобі все, і ти маєш усе. Сподіваюся, ти будеш щасливою, бо це зробить мене щасливим". І тут я зрозуміла щось: навіть маючи все, у мене нічого немає, якщо я не з ним.

Я впевнена, що погані часи, які ми пережили, зроблять нашу родину сильнішою. Важливо те, що в нас обох була свобода, яка могла покласти край нашій восьмирічній історії. Але ми зробили вибір. Я люблю тебе", – написала Ванда у своєму Instagram.

Зазначимо, що Ванда Нара та Мауро Ікарді одружилися у травні 2014 року. Ікарді відбив модель у іншого відомого футболіста Максі Лопеса. Максі дівчина народила трьох синів, а у шлюбі з нападником ПСЖ у неї дві доньки.

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