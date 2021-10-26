Простила проститутку: жена помирилась со звездой ПСЖ после его измены

Мауро Икарди и Ванда Нара / Фото: Instagram

Пара была на грани развода после того, как Ванда узнала, что у 28-летнего Икарди была любовница.

Ранее сексапильная блондинка заявляла, что порвала отношения с форвардом парижской команды.

Реклама

"Ты убил еще одну семью ради проститутки!" – написала тогда 34-летняя Ванда в Instagram.

Теперь же Ванда Нара решила дать второй шанс Икарди, объявив о примирении.

"Фотографии, которые я публиковала последние несколько месяцев, показывают, насколько мы были счастливы. Случившееся меня сильно ранило. Каждый день я требовала у Мауро подать документы на развод. Когда он понял, что обратного пути нет, то сказал мне, что так не может продолжаться, и если разлука – единственный способ положить конец боли, то мы это сделаем. Мы пошли к адвокату. Через два дня Мауро согласился на все условия, и мы подписали соглашение. На следующий день он написал мне то, что никто никогда не писал: "Я отдал тебе все, и у тебя есть все. Надеюсь, ты будешь счастлива, потому что это сделает меня счастливым". И тут я поняла кое-что: даже имея все, у меня ничего нет, если я не с ним. Я уверена, что плохие времена, которые мы пережили, сделают нашу семью сильнее. Важно то, что у нас обоих была свобода, которая могла положить конец нашей восьмилетней истории. Но мы свободно сделали выбор. Я люблю тебя", — написала Ванда в своем Instagram.

Отметим, что Ванда Нара и Мауро Икарди поженились в мае 2014 года. Икарди увел модель у другого известного футболиста Макси Лопеса. Макси девушка родила троих сыновей, а в браке с нападающим ПСЖ у нее две дочери.