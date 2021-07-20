Впав рекорд Обами: в США продали шкільну майку за півмільйона доларів

У Лос-Анджелесі на аукціоні була продана майка легендарного баскетболіста Леброна Джеймса, в якій він сфотографувався для журналу Sports Illustrated

Зірка Лейкерс Леброн Джеймс / Фото: Reuters

Шкільна ігрова майка зірки Лейкерс Леброна Джеймса продана на аукціоні Juliens Auctions в Лос-Анджелесі за 512 тисяч доларів.

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В проданій майці школи Сент-Вінсент-Сент-Мері 18 лютого 2002 року Леброн сфотографувався для обкладинки журналу Sports Illustrated, який вийшов із заголовком The Chosen One ("Обраний").

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Вартість стала рекордною для шкільних майок, проданих на аукціоні. Попередній рекорд (192 000) належав майці, в якій колишній президент США Барак Обама виступав за школу Пунахо.

Раніше ми писали, що портал Pickwise опублікував рейтинг найбільш ненависних спортсменів в світі. Очолив рейтинг лідер баскетбольного клубу НБА Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс. За останній рік в соціальних мережах про баскетболіста грубо відгукувалися більше 122 тисяч разів.