Відповідь Суперлізі від УЄФА. З 2024 року стартує новий формат Ліги чемпіонів

Новий формат Ліги чемпіонів стартує з 2024 року / Фото: UEFA.com
Загроза створення Суперліги стимулювала УЄФА до реформування групового етапу Ліги чемпіонів. Європейські футбольні чиновники прислухалися до рекомендацій та оновили формат.
Число учасників ЛЧ збільшиться з 32 до 36, повідомляє сайт УЄФА. Основну сітку турніру буде розіграно за "швейцарською системою". Поділу на групи більше не буде, а всі учасники гратимуть у єдиній лізі. На цьому етапі команди проведуть 8 матчів проти 8 різних суперників (4 виїзних та 4 домашніх).
Вісім найкращих команд загального етапу безпосередньо вийдуть до 1/8 фіналу. Ті, хто займе місця з 9-го по 24-те, проведуть спарені стикові матчі за право приєднатися до 1/8 фіналу до восьми найсильніших.
Оскільки кількість учасників ЛЧ зросте з 32 до 36, то додаткові чотири місця в ЛЧ будуть розподілені таким чином:
- одне місце отримає команда, яка займе третє місце у п'ятій за рейтингом асоціації;
- на одну путівку більше матимуть учасники "чемпіонської кваліфікації";
- ще два місця отримають команди з асоціацій, які наберуть найбільший коефіцієнт минулого сезону (наприклад, якби реформа набула чинності з наступного сезону, то додаткові путівки здобули б п'ята команда АПЛ та друга команда Нідерландів).
Аналогічні зміни формату будуть також застосовані до Ліги Європи УЄФА (8 матчів на етапі ліги) та Ліги конференцій УЄФА (6 матчів на етапі ліги), і в обох випадках також братиме участь 36 команд на етапі ліги.