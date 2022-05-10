Відповідь Суперлізі від УЄФА. З 2024 року стартує новий формат Ліги чемпіонів

Новий формат Ліги чемпіонів стартує з 2024 року / Фото: UEFA.com

Загроза створення Суперліги стимулювала УЄФА до реформування групового етапу Ліги чемпіонів. Європейські футбольні чиновники прислухалися до рекомендацій та оновили формат.

Число учасників ЛЧ збільшиться з 32 до 36, повідомляє сайт УЄФА. Основну сітку турніру буде розіграно за "швейцарською системою". Поділу на групи більше не буде, а всі учасники гратимуть у єдиній лізі. На цьому етапі команди проведуть 8 матчів проти 8 різних суперників (4 виїзних та 4 домашніх).

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Вісім найкращих команд загального етапу безпосередньо вийдуть до 1/8 фіналу. Ті, хто займе місця з 9-го по 24-те, проведуть спарені стикові матчі за право приєднатися до 1/8 фіналу до восьми найсильніших.

Трофей Ліги чемпионов УЄФА / Фото: AFP

Оскільки кількість учасників ЛЧ зросте з 32 до 36, то додаткові чотири місця в ЛЧ будуть розподілені таким чином:

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одне місце отримає команда, яка займе третє місце у п'ятій за рейтингом асоціації;

на одну путівку більше матимуть учасники "чемпіонської кваліфікації";

ще два місця отримають команди з асоціацій, які наберуть найбільший коефіцієнт минулого сезону (наприклад, якби реформа набула чинності з наступного сезону, то додаткові путівки здобули б п'ята команда АПЛ та друга команда Нідерландів).

/ Фото: AFP

Аналогічні зміни формату будуть також застосовані до Ліги Європи УЄФА (8 матчів на етапі ліги) та Ліги конференцій УЄФА (6 матчів на етапі ліги), і в обох випадках також братиме участь 36 команд на етапі ліги.