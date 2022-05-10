Ответ Суперлиге от УЕФА. С 2024 года стартует новый формат Лиги чемпионов

Новый формат Лиги чемпионов стартует с 2024 года / Фото: UEFA.com

Угроза создания Суперлиги стимулировала УЕФА к реформированию группового этапа Лиги чемпионов. Европейские футбольные чиновники прислушались к рекомендациям и обновили формат.

Число участников ЛЧ увеличится с 32 до 36, сообщает сайт УЕФА. Основная сетка турнира будет разыграна по "швейцарской системе". Деления на группы больше не будет, а все участники будут играть в единой лиге. На этом этапе команды проведут 8 матчей против 8 разных соперников (4 выездных и 4 домашних).

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Восемь лучших команд общего этапа напрямую выйдут в 1/8 финала. Те, кто займет места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за право присоединиться в 1/8 финала к восьми сильнейшим.

Трофей Лиги чемпионов УЕФА / Фото: AFP

Поскольку число участников ЛЧ возрастет с 32 до 36, то дополнительные четыре места в ЛЧ будут распределены следующим образом:

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одно место получит команда, которая займет третье место в пятой по рейтингу ассоциации;

на одну путевку больше получат участники "чемпионской квалификации";

еще два места получат команды из ассоциаций, которые наберут наибольший коэффициент в прошлом сезоне (например, если бы реформа вступила в силу со следующего сезона, то дополнительные путевки получили бы пятая команда АПЛ и вторая команда Нидерландов).

/ Фото: AFP

Аналогичные изменения формата будут также применены к Лиге Европы УЕФА (8 матчей на этапе лиги) и Лиге конференций УЕФА (6 матчей на этапе лиги), и в обоих случаях также будет участвовать 36 команд на этапе лиги.