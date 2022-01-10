9 січня 19:30 Онлайн
Рома 3
Ювентус 4
9 січня 19:30 Онлайн
Дженоа 0
Спеція 1
9 січня 21:45 Онлайн
Інтер 2
Лаціо 1
9 січня 22:00 Онлайн
Вільярреал 2
Атлетіко 2
10 січня 18:00 Онлайн
Марокко --
Гана --
10 січня 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вілла --
11 січня 18:00 Онлайн
Нігерія --
Єгипет --
11 січня 22:00
Евертон --
Лестер --
12 січня 21:00 Онлайн
Атлетіко --
Атлетик --
12 січня 21:45
Тоттенгем --
Челсі --
12 січня 22:00 Онлайн
Інтер --
Ювентус --
13 січня 21:00 Онлайн
Барселона --
Реал --
13 січня 21:45
Ліверпуль --
Арсенал --
14 січня 15:00 Онлайн
Сенегал --
Гвінея --
15 січня 14:30 Онлайн
Манчестер Сіті --
Челсі --
16 січня 16:00 Онлайн
Ліверпуль --
Брентфорд --
16 січня 18:30 Онлайн
Тоттенгем --
Арсенал --
16 січня 21:45 Онлайн
Аталанта --
Інтер --
18 січня 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челсі --
19 січня 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенгем --
19 січня 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 січня 22:30 Онлайн
Валенсія --
Севілья --
20 січня 18:00 Онлайн
Кот-Д'Івуар --
Алжир --
20 січня 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ліверпуль --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Суперваж сам попросив, щоб його нокаутували (відео)

Андрій Трофімов
10 січня, 14:47
Боєць внаслідок удару, про який сам же попросив, завалився біля канатів рингу

Моторошний нокаут: попросив - отримав / Фото: Колаж: Сьогодні

Відео моторошного нокауту оприлюднив ESPN KnockOut.

Читайте також: Як таке допустили? Дитину випустили проти професійного бійця MMA. Він його замісив

Реклама

Боєць афроамериканського походження, отримавши від свого бородатого суперника серію ударів у голову кулаками та ногою, вирішив вдати, що йому аніскілечки не боляче.

І жестами руками почав закликати візаві, мовляв, на здоров'я, бий мене й надалі.

При цьому абсолютно не захищаючись.

Реклама

Розплата була негайною – бородань лівим прямим у ніс відправив гордовитого сміливця під канати.

Реклама

  • "Попросив – отримав"
  • "Вважав себе непереможним – а прокинувся вже у лікарні"
  • "Безкоштовний квиток до країни снів"
  • "Звідти не повертаються", – такими, часом досить цинічними, коментарями в соцмережах уболівальники відреагували на цей нокаут