Суперваж сам попросив, щоб його нокаутували (відео)

Моторошний нокаут: попросив - отримав / Фото: Колаж: Сьогодні
Відео моторошного нокауту оприлюднив ESPN KnockOut.
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Боєць афроамериканського походження, отримавши від свого бородатого суперника серію ударів у голову кулаками та ногою, вирішив вдати, що йому аніскілечки не боляче.
І жестами руками почав закликати візаві, мовляв, на здоров'я, бий мене й надалі.
При цьому абсолютно не захищаючись.
Розплата була негайною – бородань лівим прямим у ніс відправив гордовитого сміливця під канати.
- "Попросив – отримав"
- "Вважав себе непереможним – а прокинувся вже у лікарні"
- "Безкоштовний квиток до країни снів"
- "Звідти не повертаються", – такими, часом досить цинічними, коментарями в соцмережах уболівальники відреагували на цей нокаут