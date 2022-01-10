Cупертяж сам попросил, чтобы его вырубили: видео нокаута

Жуткий нокаут: попросил - получил / Фото: Коллаж: Сегодня
Видео жуткого нокаута обнародовал ESPN KnockOut.
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Боец афроамериканского происхождения, получив от своего бородатого соперника серию ударов в голову кулаками и ногой, решил сделать вид, что ему все нипочем.
И жестами руками принялся призывать визави, мол, на здоровье, бей меня и дальше.
При этом абсолютно не защищаясь.
Расплата последовала незамедлительно – бородач левым прямым в нос отправил надменного смельчака под канаты, тот рухнул без сознания.
- "Попросил – получил"
- "Считал себя непобедимым – а проснулся уже в больнице"
- "Бесплатный билет в страну снов"
- "Оттуда не возвращаются", – такими, порой довольно циничными, комментариями в соцсетях болельщики отреагировали на этот нокаут