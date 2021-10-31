Відштовхнулися від дна. Гол екс-динамівеця допоміг Львову залишити зону вильоту

Колос – Львів – 0:1 / Фото: официальный сайт УПЛ

Матч у Ковалівці між Колосом та Львовом відкривав недільну програму 13-го туру чемпіонату України.

Поєдинок середняків УПЛ пройшов за рівної боротьби, при цьому за кількістю небезпечних моментів гості перевершували господарів поля.

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Долю поєдинку вирішив один єдиний гол, забитий після розіграшу стандарту.

Після навісу у штрафний майданчик Колоса м'яч потрапив до центрбека Львова Романчука, який з кількох метрів влучив у ворота суперника.

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Українська Прем'єр-Ліга. 13 тур.

Колос – Львів – 0:1.

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Гол: Романчук, 83.

Колос: Волинець – Ром, Павловець, Петров, Саків – Нгамба, Мілько – Ільїн (Костишин, 80), Нурієв (Ренан, 57), Чурко (Дієго, 80) – Сітчінава (Лисенко, 57).

Львів: Іллющенков – Романчук (Чир'як, 88), Лека, Брікнер – Бусько (Семенів, 68), Політило, Довгий, Якимець – Ременяк (Альваро, 61), Нич (Крушинський, 68), Ернест.

ОГЛЯД МАТЧУ

Після перемоги над Колосом Львів залишив небезпечну зону і піднявся на 12-й рядок турнірної таблиці. Команда з Ковалівки програла третій матч поспіль і посідає 11-те місце.