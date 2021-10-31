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Оттолкнулись от дна. Гол экс-динамовца помог Львову покинуть зону вылета

Сергей Шаховец
31 октября, 16:10
Львов обыграл на выезде ковалевский Колос со счетом 1:0 и поднялся на 12-е место в турнирной таблице

Колос - Львов - 0:1 / Фото: официальный сайт УПЛ

Матч в Ковалевке между Колосом и Львовом открывал воскресную программу 13-го тура чемпионата Украины.

Поединок середняков УПЛ прошел при равной борьбе, при этом по количеству опасных моментов гости превосходили хозяев поля.

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Судьбу поединка решил один единственный гол, который был забит после розыгрыша стандарта.

После навеса в штрафную площадку Колоса мяч попал к центрбеку Львова Романчуку, который с нескольких метров поразил ворота соперника.

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Украинская Премьер-лига. 13 тур.

Колос – Львов – 0:1.

Гол: Романчук, 83.

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Колос: Волынец – Ром, Павловец, Петров, Сакив – Нгамба, Милько – Ильин (Костышин, 80), Нуриев (Ренан, 57), Чурко (Диего, 80) – Ситчинава (Лысенко, 57).

Львов: Ильющенков – Романчук (Чирьяк, 88), Лека, Брикнер – Бусько (Семенив, 68), Политыло, Довгий, Якимец – Ременяк (Альваро, 61), Ныч (Крушинский, 68), Эрнест.

После победы над Колосом Львов покинул опасную зону и поднялся на 12-ю строчку турнирной таблицы. Команда из Ковалевки проиграла третий матч подряд и занимает 11-е место.