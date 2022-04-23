23 квітня 19:30 Онлайн
Баварія --
Боруссія Д --
26 квітня 19:00
Боруссія Д --
Динамо --
28 квітня 19:00
Динамо Загреб --
Динамо --
26 квітня 22:00
Манчестер Сіті --
Реал --
27 квітня 22:00
Ліверпуль --
Вільярреал --
3 травня 22:00
Вільярреал --
Ліверпуль --
4 травня 22:00
Реал --
Манчестер Сіті --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Інші новину спорту

Усунути від змагань довічно. Рецепт боротьби з путінськими поплічниками

Сергій Шаховець
23 квітня, 12:37
Псевдоспортсмени з країни-агресорки мають бути покарані за підтримку війни в Україні

Аліна Шинкаренко за довічну дискваліфікацію рашистів / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська синхроністка Аліна Шинкаренко підтримала усунення російського плавця Євгена Рилова від участі у всіх змаганнях під егідою Міжнародної федерації плавання на 9 місяців.

Читайте також: Краще мовчати, ніж брехати. Ображеного російського тенісиста викрили в лицемірстві

Реклама

Але на думку бронзової призерки Олімпійських ігор-2020, цього недостатньо для зашкварених підтримкою Путіна спортсменів.

"На 9 місяців? Серйозно?" До кінця життя його треба усунути за підтримку війни!

І всіх тих псевдоспортсменів, які були на тому сраному концерті, треба усунути до кінця життя.

Через таких потім терракти на змаганнях відбуваються", – написала Шинкаренко у своєму Instagram.

Нагадаємо, низка російських спортсменів взяли участь у пропагандистському мітингу-концерті на "Лужниках". Серед них виявився олімпійський чемпіон з плавання Євген Рилов. На куртці Рилова була нова рашистська символіка – літера "Z", яку використовують окупанти в Україні.

Реклама

Раніше героїня Олімпіади-2020 Аліна Шинкаренко розповіла, що повірила у перемогу України над російськими загарбниками після того, як ЗСУ розгромили кадировців.

Аліна Шинкаренко вірить у силу української армії / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram