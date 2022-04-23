Усунути від змагань довічно. Рецепт боротьби з путінськими поплічниками

Українська синхроністка Аліна Шинкаренко підтримала усунення російського плавця Євгена Рилова від участі у всіх змаганнях під егідою Міжнародної федерації плавання на 9 місяців.

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Але на думку бронзової призерки Олімпійських ігор-2020, цього недостатньо для зашкварених підтримкою Путіна спортсменів.

"На 9 місяців? Серйозно?" До кінця життя його треба усунути за підтримку війни!

І всіх тих псевдоспортсменів, які були на тому сраному концерті, треба усунути до кінця життя.

Через таких потім терракти на змаганнях відбуваються", – написала Шинкаренко у своєму Instagram.