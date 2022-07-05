Відправить спати раніше. Промоутер Ф'юрі назвав переможця битви Усик – Джошуа

Френк Воррен не сумнівається в успіху Усика / Фото: Колаж: Сьогодні
Промоутер чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC Тайсона Ф'юрі Френк Воррен поділився своїми прогнозами напередодні реваншу Усик – Джошуа. До речі, російський боксер похвалився, як йому легко боксувалося з українцем.
На думку Френка Воррена, поєдинок у Джідді завершиться достроковою перемогою Усика.
"Мене дуже здивувало, як легко Усик впорався з Джошуа у першому бою. Олександр боксував так, як йому казали, і не намагався нокаутувати Джошуа.
Але під час бою було кілька моментів, зокрема в останньому раунді, коли Усик міг його зупинити.
Я думаю, що цього разу Усик зупинить Джошуа. Це не такий реванш, як з Енді Руїсом, який готувався у своїй коморі. Олександр – досконалий атлет, він старанно тренується у таборі, серйозно підходить до цього бою.
Тож у Джошуа буде багато клопоту. Не забувайте, що цього разу у нього немає переваги домашніх стін", – сказав Воррен в інтерв'ю Boxing Social.
Незважаючи на неприховані симпатії до Олександра Усика, Уоррен все ж таки хотів би бачити бій Тайсона проти Ентоні Джошуа у можливому мегафайті за звання абсолюту.
Нагадаємо, реванш Ентоні Джошуа та Олександра Усика відбудеться 20 серпня у Саудівській Аравії. До речі, букмекери солідарні з Ворреном і вважають Усика фаворитом бою проти Джошуа .