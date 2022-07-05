Отправит спать пораньше. Промоутер Фьюри назвал победителя битвы Усик – Джошуа

Промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен поделился своими прогнозами накануне реванша Усик – Джошуа. К слову, российский боксер похвастался, как ему легко боксировалось с украинцем.

По мнению Фрэнка Уоррена, поединок в Джидде завершится досрочной победой Усика.

"Меня очень удивило, как легко Усик справился с Джошуа в первом бою. Александр боксировал так, как ему говорили и не пытался нокаутировать Джошуа.

Но по ходу боя было несколько моментов, в том числе в последнем раунде, когда Усик мог его остановить.

Я думаю, что на этот раз Усик остановит Джошуа. Это не такой реванш, как с Энди Руисом, который готовился в своем амбаре. Александр – совершенный атлет, он усердно тренируется в лагере, серьезно подходит к этому бою.

Так что у Джошуа будет много хлопот. Не забывайте, что на этот раз у него нет преимущества домашних стен", – сказал Уоррен в интервью Boxing Social.