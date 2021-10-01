Помстилася за українку: Світоліна пробилася до 1/4 фіналу турніру в Чикаго

Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру в Чикаго / Фото: Reuters

У матчі третього раунду Еліна Світоліна (№6 WTA) обіграла румунку Габріелу Русе (№98 WTA) в двох сетах з однаковим рахунком 6:3. Раніше на турнірі Русе вибила зі змагань українську тенісистку Катерину Козлову.

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У наступному колі українка зустрінеться з Онс Жабер з Тунісу (№16 WTA), яка в 1/8 фіналу переграла господарку кортів Джесіку Пегулу з рахунком 1:6, 6:2, 6:3.

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Перша ракетка України почала свої виступи на турнірі з другого раунду, де перемогла американку Аманду Анісімову – 6:4, 6:3.

Відзначимо, що для Світоліної це буде 10-й чвертьфінал в сезоні (4 перемоги, 5 поразок).

Нагадаємо, що в кінці серпня українка здобула перемогу на турнірі WTA 250 в Чикаго. У фіналі турніру українка здолала Алізе Корне з Франції.

Еліна Світоліна виграла перший трофей в 2021 році / Фото: AFP

Chicago Fall Tennis Classic. Третє коло

Еліна Світоліна (Україна) – Єлена Габріела Русе (Румунія) – 6:3, 6:3