Отомстила за украинку: Свитолина пробилась в 1/4 финала турнира в Чикаго

Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Чикаго / Фото: Reuters

В матче третьего раунда Элина Свитолина (№6 WTA) обыграла румынку Габриэлу Русе (№98 WTA) в двух сетах с одинаковым счетом 6:3. Ранее на турнире Русе выбила из соревнований украинскую теннисистку Катерину Козлову.

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В следующем круге украинка встретится с Онс Жабер из Туниса (№16 WTA), которая в 1/8 финала переиграла хозяйку кортов Джессику Пегулу со счетом 1:6, 6:2, 6:3.

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Первая ракетка Украины начала свои выступления на турнире со второго раунда, где победила американку Аманду Анисимову – 6:4, 6:3.

Отметим, что для Свитолиной это будет 10-й четвертьфинал в сезоне (4 победы, 5 поражений).

Напомним, что в конце августа украинка одержала победу на турнире WTA 250 в Чикаго. В финале турнира украинка одолела Ализе Корне из Франции.

Элина Свитолина выиграла первый трофоей в 2021 году / Фото: AFP

Chicago Fall Tennis Classic. Третий круг

Элина Свитолина (Украина) – Елена Габриела Русе (Румыния) – 6:3, 6:3