28 травня 22:00
Ліверпуль --
Реал --
1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини хокею

Відібрали у Росії та віддали її сусідам: де пройде ЧС-2023 з хокею

Любомир Луканюк
27 травня, 14:19
Наступного року чемпіонат світу з хокею відбудеться у Латвії та Фінляндії, ці країни замінять Росію, яку вигнали зі світового хокею через напад на Україну

Фінляндія і Латвія приймуть ЧС-2023 / Фото: iihf.com, Колаж: Сьогодні

На конгресі Міжнародної федерації хокею назвали країни, які приймуть чемпіонат світу 2023 року. Турнір мав відбутися у Санкт-Петербурзі, але Росію забанили за війну з Україною.

Читайте також: ЧС-2022 з хокею: повний розклад усіх матчів турніру

Реклама

Після рішення позбавити Росію ЧС-2023 було подано лише дві заявки, кожна з яких була спільною для кількох країн: Латвія з Фінляндією (Рига/Тампере), та Угорщина – зі Словенією (Будапешт/Любляна). Пізніше Угорщина та Словенія відкликали свої заявки. Таким чином, чемпіонат світу приймуть Фінляндія та Латвія.

Окрім того, Швейцарія отримала право організувати ЧС-2026. Країна мала приймати світову першість 2020 року, але її скасували через пандемію коронавірусу.

Найближчі чемпіонати світу з хокею:

Реклама
  • 2023: Тампере (Фінляндія)/Рига (Латвія), 12-28 травня.
  • 2024: Прага та Острава (Чехія), 10-26 травня.
  • 2025: Стокгольм (Швеція)/Гернінг (Данія), 9-25 травня.
  • 2026: Цюріх та Фрібург (Швейцарія), 15-31 травня.

Раніше ми писали, що у Росії 10-річний хокеїст ключкою побив суддю.