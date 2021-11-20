20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
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Мілан --
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Ліверпуль --
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Скасування Олімпіади? МОК пригрозив Китаю через зниклу тенісистку

Любомир Луканюк
20 листопада, 08:44
Дворазова переможниця турнірів "Великого шолома" Пен Шуай зникла після того, як звинуватила чиновника у сексуальних домаганнях

Ігри-2022 під загрозою через Пен Шуай / Фото: REUTERS

Член Міжнародного олімпійського комітету Дік Паунд висловив позицію своєї організації щодо зникнення китайської тенісистки Пен Шуай. Спортсменка звинуватила у сексуальному насильстві колишнього віце-прем'єра Китаю Чжана Гаолі.

"Якщо це питання не буде вирішено розумним чином, дуже скоро воно може вийти з-під контролю. Це може змусити МОК зайняти жорсткішу позицію. Я сумніваюся, що це призведе до скасування Олімпійських ігор. Але ви ніколи не можете бути в чомусь упевнені. МОК слідкує за цією ситуацією", – заявив Паунд.

2 листопада тенісистка виступила із заявою на своїй офіційній сторінці в китайській соцмережі Weibo, в якій розповіла неприємні подробиці свого особистого життя. 75-річний чиновник є однією з найвизначніших постатей у політичному житті Китаю. Після звинувачень Пен Шуай буквально зникла, не виходячи на зв'язок. Акаунти спортсменки у соцмережах було видалено.

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З 4 по 20 лютого у Пекіні мають відбутися зимові Олімпійські ігри.

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Пен завершила кар'єру у 2018 році. Вона двічі за кар'єру вигравала турніри "Великого шолома" у парному розряді та виграла 25 турнірів WTA. Вона була першою ракеткою світу у парному розряді у лютому 2014 року, двічі завершувала рік у топ-5 рейтингу.