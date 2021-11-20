Скасування Олімпіади? МОК пригрозив Китаю через зниклу тенісистку

Ігри-2022 під загрозою через Пен Шуай / Фото: REUTERS

Член Міжнародного олімпійського комітету Дік Паунд висловив позицію своєї організації щодо зникнення китайської тенісистки Пен Шуай. Спортсменка звинуватила у сексуальному насильстві колишнього віце-прем'єра Китаю Чжана Гаолі.

"Якщо це питання не буде вирішено розумним чином, дуже скоро воно може вийти з-під контролю. Це може змусити МОК зайняти жорсткішу позицію. Я сумніваюся, що це призведе до скасування Олімпійських ігор. Але ви ніколи не можете бути в чомусь упевнені. МОК слідкує за цією ситуацією", – заявив Паунд.

2 листопада тенісистка виступила із заявою на своїй офіційній сторінці в китайській соцмережі Weibo, в якій розповіла неприємні подробиці свого особистого життя. 75-річний чиновник є однією з найвизначніших постатей у політичному житті Китаю. Після звинувачень Пен Шуай буквально зникла, не виходячи на зв'язок. Акаунти спортсменки у соцмережах було видалено.

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З 4 по 20 лютого у Пекіні мають відбутися зимові Олімпійські ігри.

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Пен завершила кар'єру у 2018 році. Вона двічі за кар'єру вигравала турніри "Великого шолома" у парному розряді та виграла 25 турнірів WTA. Вона була першою ракеткою світу у парному розряді у лютому 2014 року, двічі завершувала рік у топ-5 рейтингу.