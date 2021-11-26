25 листопада 22:00
Рома 4
Зоря 0
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Один зайвий! Італія та Португалія розіграють одну путівку на ЧС-2022

Сергій Шаховець
26 листопада, 18:26
У Швейцарії визначився суперник збірної України у боротьбі за путівку на мундіаль у Катарі

Хто з грандів пропустить Мундіаль – Італія чи Португалія? / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 26 листопада, у швейцарському Цюріху відбулося жеребкування стикових матчів ЧС-2022. Ми вели онлайн жеребкування плей-оф ЧС-2022 у мультимедійній студії нашого сайту.

Збірна України боротиметься за вихід на ЧС-2022 проти Шотландії. Свій півфінальний матч команда Петракова зіграє на виїзді.

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У разі перемоги над Шотландією Україна поміряється силами з переможцем пари Уельс – Австрія .

Усі пари плей-оф:

  • Шотландія – Україна
  • Уельс – Австрія
  • Росія – Польща
  • Швеція – Чехія
  • Італія – Північна Македонія
  • Португалія – Туреччина

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12 учасників спочатку у стикових півфінальних матчах визначать шістьох, а потім у фіналах – трьох найсильніших, хто й отримає три путівки до Катару.

Плей-оф складатиметься з півфіналів (24 березня 2022 року) та фіналів (29 березня 2022 року) у форматі одноматчевих протистоянь.

Фінальний раунд чемпіонату світу в Катарі проходитиме в період з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.