Один лишний! Италия и Португалия разыграют одну путевку на ЧМ-2022

Украина узнала соперника в плей-офф отбора на ЧМ-2022 / Фото: Reuters

Сегодня, 26 ноября, в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка стыковых матчей ЧМ-2022. Мы вели онлайн жеребьевки плей-офф ЧМ-2022 в мультимедийной студии нашего сайта.

Сборная Украины поборется за выход на ЧМ-2022 против Шотландии. Свой полуфинальный матч команда Петракова сыграет на выезде.

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В случае победы над Шотландией, Украина сыграет с победителем пары Уэльс – Австрия.

Все пары плей-офф:

Шотландия – Украина

Уэльс – Австрия

Россия – Польша

Швеция – Чехия

Италия – Северная Македония

Португалия – Турция

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12 участников сначала в стыковых полуфинальных матчах определят шестерых, а затем в финалах – трех сильнейших, кто и получит оставшиеся три путевки в Катар.

Плей-офф будет состоять из полуфиналов (24 марта 2022) и финалов (29 марта 2022) в формате одноматчевых противостояний.

Финальный раунд чемпионатf мира в Катаре будет проходить в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.