25 ноября 22:00
Рома 4
Заря 0
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
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Один лишний! Италия и Португалия разыграют одну путевку на ЧМ-2022

Сергей Шаховец
26 ноября, 18:26
В Швейцарии определился соперник сборной Украины в борьбе за путевку на мундиаль в Катаре

Украина узнала соперника в плей-офф отбора на ЧМ-2022 / Фото: Reuters

Сегодня, 26 ноября, в швейцарском Цюрихе состоялась жеребьевка стыковых матчей ЧМ-2022. Мы вели онлайн жеребьевки плей-офф ЧМ-2022 в мультимедийной студии нашего сайта.

Сборная Украины поборется за выход на ЧМ-2022 против Шотландии. Свой полуфинальный матч команда Петракова сыграет на выезде.

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В случае победы над Шотландией, Украина сыграет с победителем пары Уэльс – Австрия.

Все пары плей-офф:

  • Шотландия – Украина
  • Уэльс – Австрия
  • Россия – Польша
  • Швеция – Чехия
  • Италия – Северная Македония
  • Португалия – Турция

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12 участников сначала в стыковых полуфинальных матчах определят шестерых, а затем в финалах – трех сильнейших, кто и получит оставшиеся три путевки в Катар.

Плей-офф будет состоять из полуфиналов (24 марта 2022) и финалов (29 марта 2022) в формате одноматчевых противостояний.

Финальный раунд чемпионатf мира в Катаре будет проходить в период с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.