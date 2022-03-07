Відмовився від мільйонів: Левандовський розірвав контракт із проросійським спонсором

Роберт Левандовські активно підтримує Україну / Фото: Reuters

Найкращий футболіст світу 2021 року за версією ФІФА розірвав контракт із Huawei. На цей рішучий крок поляк пішов, коли дізнався, що китайський концерн допомагає Росії захищати кіберпростір під час війни в Україні.

"Ми вирішили припинити маркетингову співпрацю між Робертом Левандовським та брендом Huawei. Отже, реалізація всіх рекламних зобов'язань з нашого боку була припинена", – цитує представника Левандовського Томаша Завісляка meczyki.pl.

Зазначимо, що Роберт Левандовський відмовився від п'яти мільйонів євро, які належали йому за трирічним контрактом із китайським концерном.

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До речі, це не перший жест Левандовського на підтримку України. У матчі чемпіонату Німеччини проти Айнтрахта поляк грав із капітанською пов'язкою у кольорах прапора України.

Раніше ми повідомляли, що два провідні дивізіони чемпіонату Німеччини забарвили логотипи в кольори українського прапора.

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