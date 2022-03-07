Отказался от миллионов: Левандовски разорвал контракт с пророссийским спонсором

Роберт Левандовски активно поддерживает Украину / Фото: Reuters

Лучший футболист мира 2021 года по версии ФИФА расторг контракт с Huawei. На этот решительный шаг поляк пошел, когда узнал, что китайский концерн помогает России защищать свое киберпространство во время войны в Украине.

"Мы приняли решение прекратить маркетинговое сотрудничество между Робертом Левандовски и брендом Huawei. Таким образом, реализация всех рекламных обязательств с нашей стороны была приостановлена", – цитирует представителя Левандовски Томаша Зависляка meczyki.pl.

Отметим, что Роберт Левандовски отказался от пяти миллионов евро, которые полагались ему согласно трехлетнего контракта с китайским концерном.

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Кстати это не первый жест Левандовски в поддержку Украины. В матче чемпионата Германии против Айнтрахта поляк играл с капитанской повязкой, раскрашенной в цвета флага Украины.

Ранее мы сообщали, что два ведущих дивизиона чемпионата Германии окрасили логотипы в цвета украинского флага.

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