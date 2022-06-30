Відмовився від Феррарі заради допомоги Україні. Кривдник Кличка підтримав нашу країну

Ентоні Джошуа за порадою Володимира Кличка надіслав пожертвування українцям

Цивілізований світ максимально об'єднується навколо України у війні проти Росії. Багато спортсменів допомагають нашій країні в гуманітарному та фінансовому плані.

Не залишився осторонь і відомий британський боксер Ентоні Джошуа. Напередодні битви з українцем Олександром Усиком спортсмен розповів, як спільно з Володимиром Кличком відправив пожертвування до благодійних фондів.

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"Я говорив з Володимиром Кличком про пожертвування на благодійність. Я бачу, що відбувається, і просто хотів дізнатися, чи можу я якось допомогти. Я запитував про це особисто. Він порадив мені зробити пожертвування до фондів, які везуть предмети першої допомоги в Україні. Він пропонував мені зняти відео, але я вважаю, що мої дії говорять голосніше, ніж слова. Я намагаюся не купувати Lamborghini або Ferrari, дорогий годинник, золоті ланцюжки і таке інше.

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Я намагаюся спрямовувати частину свого доходу на допомогу іншим. Зараз я допомагаю людям в Україні та Нігерії, а також моїй громаді у Великій Британії та моєму рідному Уотфорду. Це важливо і йде від щирого серця".

Нагадаємо, що у 2017 році Джошуа переміг Кличка у бою за пояси WBA Super, IBF, IBO і цим завершив кар'єру українця. Щоправда, пізніше сам Ентоні втратив ці титули у бою з іншим українцем Олександром Усиком у вересні минулого року.