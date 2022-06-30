Отказался от Феррари ради помощи Украине. Обидчик Кличко поддержал нашу страну

Энтони Джошуа по совету Владимира Кличко отправил пожертвования украинцам

Цивилизованный мир максимально объединяется вокруг Украины в войне против России. Многие спортсмены помогают нашей стране в гуманитарном и финансовом плане.

Не остался в стороне и известный британский боксер Энтони Джошуа. Накануне битвы с украинцем Александром Усиком спортсмен рассказал, как совместно с Владимиром Кличко отправил пожертвования в благотворительные фонды.

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"Я говорил с Владимиром Кличко о пожертвованиях на благотворительность. Я вижу, что происходит, и просто хотел узнать, могу ли я как-то помочь. Я спрашивал об этом лично. Он посоветовал мне сделать пожертвования в фонды, которые везут предметы первой помощи в Украину. Он предлагал мне снять видео, но я считаю, что мои действия говорят громче, чем слова. Я пытаюсь не покупать Lamborghini или Ferrari, дорогие часы, золотые цепочки и все такое.

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Я стараюсь направлять часть своего дохода на помощь другим. Сейчас я помогаю людям в Украине и Нигерии, а также моей общине в Великобритании и моему родному Уотфорду. Это важно и идет от чистого сердца".

Напомним, что в 2017 году Джошуа победил Кличко в бою за пояса WBA Super, IBF, IBO и этим завершил карьеру украинца. Правда, позже сам Энтони потерял эти титулы в бою с другим украинцем Александром Усиком в сентябре прошлого года.