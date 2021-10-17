17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
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Відкачували з кисневою маскою: жорстокий нокаут у двобої двох росіян (відео)

Олександр Трикіша
17 жовтня, 09:59
У головному поєдинку турніру AMC Fight Nights в Сочі зійшлися два російських бійця – Магомед Ісмаїлов і Володимир Мінєєв. Давня ворожнеча бійців перетворила поєдинок в справжнє побоїще

Мінеєв нокаутував Ісмаїлова в головному поєдинку AMC Fight Nights

Це був другий бій між бійцями. Вперше вони зійшлися в клітці ще в 2018 році, але тоді поєдинок завершився нічиєю, що не задовольнило ні одного з бійців.

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У грудні 2020 го Мінєєв і Ісмаїлов зустрілися в клітці, влаштували словесну перепалку, яка переросла в масову бійку.

І ось тепер прийшов момент остаточно з'ясувати стосунки. У першій половині бою в клітці домінував Ісмаїлов, і здавалося, що він здобуде дострокову перемогу.

Але потім його стали покидати сили, що дозволило Мінєєву переломити хід поєдинку. У третьому раунді Мінєєв затиснув опонента у сітки і почав завдавати удари усіма частинами тіла.

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Ісмаїлов навіть не захищався – просто намагався вижити до кінця раунду. Але сил у нього вже не залишилося. На останніх секундах Ісмаїлов просто зігнувся і опустив руки. Незважаючи на це суддя не поспішав зупиняти бій і втрутився тільки тоді, коли Магомед знесилено звалився на канвас.

Після зупинки сутички Ісмаїлов дуже довго не міг прийти в себе. Медикам довелося бійця за допомогою кисневої маски.

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