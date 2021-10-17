Откачивали с кислородной маской: жестокий нокаут в поединке двух россиян (видео)

Минеев нокаутировал Исмаилова в главном поединке AMC Fight Nights

Это был второй бой между бойцами. Впервые они сошлись в клетке еще в 2018 году, но тогда поединок завершился ничьей, что не удовлетворило ни одного из бойцов.

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В декабре 2020-го Минеев и Исмаилов встретились в клетке, устроили словесную перепалку, которая переросла в массовую драку.

И вот теперь пришел момент окончательно выяснить отношения. В первой половине боя в клетке доминировал Исмаилов, и казалось, что он одержит досрочную победу.

Но затем его стали покидать силы, что позволило Минееву переломить ход поединка. В третьем раунде Минеев зажал оппонента у сетки и принялся наносить удары всеми частями тела.

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Исмаилов даже не защищался – просто пытался выжить до конца раунда. Но сил у него уже не осталось. На последних секундах Исмаилов просто согнулся и опустил руки. Несмотря на это судья не спешил останавливать бой и вмешался только тогда, когда Магомед обессиленно рухнул на канвас.

После остановки схватки Исмаилов очень долго не мог прийти в себя. Медикам пришлось бойца с помощью кислородной маски.