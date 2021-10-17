17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
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Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
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Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
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Лилль --
Севилья --
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Челси --
Мальме --
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Откачивали с кислородной маской: жестокий нокаут в поединке двух россиян (видео)

Александр Трикиша
17 октября, 09:59
В главном поединке турнира AMC Fight Nights в Сочи сошлись два российских бойца – Магомед Исмаилов и Владимир Минеев. Давняя вражда бойцов превратила поединок в настоящее побоище

Минеев нокаутировал Исмаилова в главном поединке AMC Fight Nights

Это был второй бой между бойцами. Впервые они сошлись в клетке еще в 2018 году, но тогда поединок завершился ничьей, что не удовлетворило ни одного из бойцов.

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В декабре 2020-го Минеев и Исмаилов встретились в клетке, устроили словесную перепалку, которая переросла в массовую драку.

И вот теперь пришел момент окончательно выяснить отношения. В первой половине боя в клетке доминировал Исмаилов, и казалось, что он одержит досрочную победу.

Но затем его стали покидать силы, что позволило Минееву переломить ход поединка. В третьем раунде Минеев зажал оппонента у сетки и принялся наносить удары всеми частями тела.

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Исмаилов даже не защищался – просто пытался выжить до конца раунда. Но сил у него уже не осталось. На последних секундах Исмаилов просто согнулся и опустил руки. Несмотря на это судья не спешил останавливать бой и вмешался только тогда, когда Магомед обессиленно рухнул на канвас.

После остановки схватки Исмаилов очень долго не мог прийти в себя. Медикам пришлось бойца с помощью кислородной маски.

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