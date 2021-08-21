Батько поганого не порадить: бразильський захисник Динамо може продовжити кар'єру в Греції

Бразилець Сідклей може змінити клуб до кінця літа / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Бразильський захисник київського Динамо Сідклей може продовжити кар'єру в європейських чемпіонатах. У послугах 28-річного футболіста зацікавлені два претенденти: бременський Вердер і грецький ПАОК.

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Бразилець ніяк не може відвоювати собі місце у складі команди Мірчі Луческу, програючи конкуренцію Віталію Миколенку. У минулому сезоні футболіст зіграв лише у 8 матчах, при цьому він зумів забити два голи і зробити результативний асист.

Сідклей тренується з "Корінтіансом" / Фото: Twitter

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У поточному чемпіонаті лівий захисник "біло-синіх" двічі з'являвся на полі у складі основної команди, сумарно відігравши 28 хвилин. Утримувати такого досвідченого футболіста на лавці запасних не має сенсу.

Цікаво, що грецьку команду тренує син головного тренера киян – Разван Луческу, який очолив ПАОК в липні цього року. Тому батько може надати повну інформацію на свого підопічного наставнику грецького клубу.

Сідклей / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Нагадаємо, Сідклей перейшов у Динамо влітку 2018 року з Атлетіко Паранаенсе за 5 мільйонів євро. Зараз трансферна вартість футболіста, згідно з даними Transfermarkt, становить 2,5 млн євро.