Отец плохого не посоветует: бразильский защитник Динамо может продолжить карьеру в Греции

Бразилец Сидклей может сменить клуб до конца лета / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Бразильский защитник киевского Динамо Сидклей может продолжить карьеру в европейских чемпионатах. В услугах 28-летнего футболиста заинтересованы два претендента: бременский Вердер и грецкий ПАОК.

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Бразилец никак не может отвоевать себе место в составе команды Мирчи Луческу, проигрывая конкуренцию Виталию Миколенко. В прошедшем сезоне футболист сыграл только в 8 матчах, при этом он сумел забить два гола и сделать результативный ассист.

Сидклей тренируется с "Коринтиансом" / Фото: Twitter

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В текущем чемпионате левый защитник "бело-синих" дважды появлялся на поле в составе основной команды, суммарно отыграв 28 минут. Удерживать такого опытного футболиста на скамейке запасных не имеет смысла.

Интересно, что греческую команду тренирует сын главного тренера киевлян – Разван Луческу, который возглавил ПАОК в июле этого года. Поэтому отец может предоставить полную информацию на своего подопечного наставнику греческого клуба.

Сидклей в Киеве так и не заиграл / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Напомним, Сидклей перешел в Динамо летом 2018 года из Атлетико Паранаэнсе за 5 миллионов евро. Сейчас трансферная стоимость футболиста, согласно данным Transfermarkt, составляет 2,5 млн евро.