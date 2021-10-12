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Батько Ф'юрі – Усику: "Твої пояса належать Тайсону"

Олег Люлька
12 жовтня, 11:25
Циганський король готовий побитися з українцем Олександром Усиком, хоча і так вважає його чемпіонські пояси своїми

Ф'юрі і Усик / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Джон Ф'юрі, батько володаря титулу WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі, переконаний, що чемпіон світу за версіями WBA, WBO і IBF Олександр Усик побоюється виходити в ринг з його сином.

Крім того, Ф'юрі-старший заявив, що, якщо по-чесному, то пояси, які нині у Усика, належать Тайсону.

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"Усик боїться Тайсона більше, ніж ви навіть можете собі уявити, тому що Олександр знає, який мій син хороший боксер".

Ф'юрі vs Усик / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

"Питання в тому, що далі робитиме Джошуа. Чи вийде він на негайний реванш із Усиком?"

Джошуа vs Усик / Фото: USYK17

"Тайсону байдуже, хто буде його наступним суперником. Він поб'ється з будь-яким опонентом, адже знає, що поб'є їх усіх. Він сказав, що хоче ще раз побитися в цьому році – проти Ділліана Вайта або хто б це не був".

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"Мій син піде за потрібними йому поясами і за Усиком. Раніше Тайсону вже належали ці три титули, перш ніж він залишив їх через своїх проблеми. Тайсон ніколи не втрачав ці пояси в рингу і вважає своїми. Він хоче повернути їх – і заради цього поб'ється з Усиком або Джошуа. З будь-ким, з ким буде потрібно", – сказав Джон Ф'юрі The Mirror.

Тайсон і Джон Ф'юрі / Фото: Instagram

Отже, батько Циганського короля спростував чутки про те, що після перемоги нокаутом над Деонтеєм Вайлдером Тайсон Ф'юрі може завершити кар'єру.

Нагадаємо, промоутер Олександра Усика, Олександр Красюк, після перемоги Циганського короля над Деонтеєм Вайлдером заявив, що Ф'юрі стане солодкою булочкою для Усика.

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