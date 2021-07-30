Віддав бронзу росіянину! Яків Хаммо упустив медаль Олімпіади-2020

Яків Хаммо програв Тамерлану Башаєву / Фото: Reuters
Українець активно почав сутичку, але допустив атаку суперника, який завалив Якова і утримував, поки рефері не просигналізував його перемогу "іппоном".
Раніше на Олімпіаді Хаммо здолав представника Румунії Вледуца Сімьонеску, а потім програв японцеві Хісаєсі Харасаві.
Але потім українець у втішному раунді переміг представника Узбекистану Бекмурода Олтибоєва і отримав шанс на медаль. До речі, на медальну сутичку Хаммо залишився без тренера, адже той був видалений в попередньому поєдинку.
Яків Хаммо буде боротися за бронзу / Фото: Reuters
Нагадаємо, результати всіх українських спортсменів на Олімпіаді в Токіо є на нашому сайті в окремому матеріалі.
Також у нас є повний розклад Олімпіади-2020 на кожен день, де окремо виділені всі медальні старти.
А загальний медальний залік Олімпійських ігор в Токіо ви можете знайти на нашому сайті. Таблиця оновлюється після кожного фіналу.
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