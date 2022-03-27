Батьки та діти: Тимощук-старший у теробороні, а його син досі ховається в Росії

Тимощук досі не засудив російських загарбників / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

Від легенди до зрадника – мовчання та продовження діяльності у Росії позбавили Анатолія Тимощука визнання в Україні. КДК УАФ уже застосував санкції до ексгравця збірної України.

Анатолій Тимощук на тренуванні Зеніту / Фото: Офіційний сайт ФК "Зеніт"

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Тепер же присоромив Анатолія Тимощука колишній партнер з донецького Шахтаря Юрій Вірт. Головний тренер Вереса розповів цікаву правду про його батька. Олександр Тимощук, на відміну від сина, захищає Україну від вторгнення російської армії у лавах тероборони Луцька.

"Я написав Тимощуку, що на його місці вчинив би інакше. Він повинен сам пояснити свій вчинок. Він живе у Санкт-Петербурзі. Я не знаю, чи бачить він те, що відбувається в Україні. Написав йому, що якби він побачив, то покинув цей клуб і жив би в іншій країні. Я знаю, що його батько тримає у курсі. Він проживає у Луцьку та записався у тероборону. Я думаю, що він все знає від батька".

Раніше до Анатолія Тимощука звернулася його колишня дружина Надія Навроцька, яка звинуватила свого ексчоловіка у вбивстві українських дітей.