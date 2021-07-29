Від крику тремтіли стіни! Як діти в таборі реагували на перемогу Латвії над Росією в Токіо

Кидок Ласманіса ощасливив Латвію / Фото: Reuters
У фіналі турніру в Японії латвійці в складі АГНІС Чаварса, Науріса Міезіса, Карліс Ласманіса і Едгарса Круміньш обіграли збірну ОКР – 21:19 яка в 1/2-й несподівано вибила фаворитів турніру – сербів.
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У битві за "золото" Олімпіади-2020 Латвія програвала 7:11, але змогла наздогнати суперника і вирвати перемогу у росіян, незважаючи на травму щиколотки Круміньш. За рахунку 19:18 перемогу прибалтам дальнім кидком приніс Ласманіс – 21:18.
Зрозуміло, що вся Латвія, затамувавши подих, спостерігала за цим протистоянням і просто вибухнула емоціями після переможного кидка. Але більше всіх розчулює відео з дитячого табору і щирі емоції хлопчаків.
У жіночому фіналі росіянки після перемоги над Китаєм (21:14) над стадії 1/2 фіналу Ігор поступилися США – 15:18.
Раніше ми розповідали про розбирання в команді США на Олімпіаді.
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