15 вересня 22:00
Манчестер Сіті 1
Лейпциг 2
15 вересня 22:00
Атлетіко 0
Порту 0
15 вересня 22:00
Ліверпуль 3
Мілан 2
15 вересня 22:00
Спортинг 1
Аякс 5
15 вересня 22:00
Інтер 0
Реал 1
15 вересня 22:00
Брюгге 1
ПСЖ 1
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Від герпесу: помер легендарний тренер – родич Ніколи Тесли

Олег Люлька
16 вересня, 12:36
Знаменитого сербського баскетбольного фахівця Душана Івковича не стало у віці 77 років

Душан Івкович / Фото: Getty Images

Про смерть прославленого фахівця розповів його друг Горан Калинич.

"О 6:50 Душан Івкович помер у лікарні Бєлграда через накопичення рідини в легенях", – цитує Калинича SportKlub

Ще однією причиною смерті Івковича називають наслідки герпесу.

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Душан Івкович був одним із найуспішніших європейських тренерів усіх часів. Він очолював такі команди, як Партизан, Аріс, Радничкі Бєлград, Шибеник, Воєводина, ПАОК, Паніоніс, Олімпіакос, АЕК, ЦСКА, Динамо (Москва) та Анадолу Ефес.

На рахунку Івковича дві перемоги в Євролізі, а також "золото" збірної Югославії на чемпіонаті світу 1990 року і чемпіонатах Європи 1989, 1991 і 1995 років.

У 2016 році Івкович оголосив про завершення тренерської кар'єри, після чого очолював бєлградську баскетбольну академію, де готував молоде покоління тренерів.

Відзначимо, що Івкович був родичем відомого сербсько-американського вченого Ніколи Тесли. Бабуся Івковича за материнською лінією, Ольга Мандич, і Тесла були кузенами. За збігом Тесла помер у тому ж 1943 році, коли народився Івкович.

Також Душан Івкович був рекордсменом з голубиних перегонів.

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