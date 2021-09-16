Від герпесу: помер легендарний тренер – родич Ніколи Тесли

Душан Івкович / Фото: Getty Images

Про смерть прославленого фахівця розповів його друг Горан Калинич.

"О 6:50 Душан Івкович помер у лікарні Бєлграда через накопичення рідини в легенях", – цитує Калинича SportKlub

Ще однією причиною смерті Івковича називають наслідки герпесу.

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Душан Івкович був одним із найуспішніших європейських тренерів усіх часів. Він очолював такі команди, як Партизан, Аріс, Радничкі Бєлград, Шибеник, Воєводина, ПАОК, Паніоніс, Олімпіакос, АЕК, ЦСКА, Динамо (Москва) та Анадолу Ефес.

На рахунку Івковича дві перемоги в Євролізі, а також "золото" збірної Югославії на чемпіонаті світу 1990 року і чемпіонатах Європи 1989, 1991 і 1995 років.

У 2016 році Івкович оголосив про завершення тренерської кар'єри, після чого очолював бєлградську баскетбольну академію, де готував молоде покоління тренерів.

Відзначимо, що Івкович був родичем відомого сербсько-американського вченого Ніколи Тесли. Бабуся Івковича за материнською лінією, Ольга Мандич, і Тесла були кузенами. За збігом Тесла помер у тому ж 1943 році, коли народився Івкович.

Також Душан Івкович був рекордсменом з голубиних перегонів.

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