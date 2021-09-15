Залишив сина, дочку і магазин меблів: помер знаменитий хокеїст

Стенфілд двічі вигравав Кубок Стенлі / Фото: Getty Images

Про смерть уродженця Торонто Фреда Стенфілда повідомив Twitter НХЛ.

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Причина смерті відомого нападника, якому було 77 років, офіційно не називається. Але, згідно з повідомленнями в соціальних мережах, Фред помер від серцевої недостатності.

Відзначимо, що за 14 сезонів в НХЛ Стенфілд набрав 616 очок (211 шайб + 405 асистів) у 914 матчах. Він грав за такі команди, як Чикаго, Бостон, Міннесота і Баффало.

У складі Бостона Стенфілд двічі вигравав найпрестижніший клубний трофей світового хокею Кубок Стенлі – це було в 1970 і 1972 роках.

До речі, два брати Стенфілда, Джим і Джек, також грали в НХЛ.

Після своєї хокейної кар'єри Стенфілд понад 25 років володів магазином офісних меблів у Баффало.

Його дружина Аніта померла в 2019 році.

У них залишилися син і дочка.

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