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Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
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Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
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Залишив сина, дочку і магазин меблів: помер знаменитий хокеїст

Олег Люлька
15 вересня, 11:18
Зірки Національної хокейної ліги канадського нападника Фреда Стенфілда не стало у віці 77 років

Стенфілд двічі вигравав Кубок Стенлі / Фото: Getty Images

Про смерть уродженця Торонто Фреда Стенфілда повідомив Twitter НХЛ.

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Причина смерті відомого нападника, якому було 77 років, офіційно не називається. Але, згідно з повідомленнями в соціальних мережах, Фред помер від серцевої недостатності.

Відзначимо, що за 14 сезонів в НХЛ Стенфілд набрав 616 очок (211 шайб + 405 асистів) у 914 матчах. Він грав за такі команди, як Чикаго, Бостон, Міннесота і Баффало.

У складі Бостона Стенфілд двічі вигравав найпрестижніший клубний трофей світового хокею Кубок Стенлі – це було в 1970 і 1972 роках.

До речі, два брати Стенфілда, Джим і Джек, також грали в НХЛ.

Після своєї хокейної кар'єри Стенфілд понад 25 років володів магазином офісних меблів у Баффало.

Його дружина Аніта померла в 2019 році.

У них залишилися син і дочка.

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