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28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
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Десна --
Рух --
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Шахтер --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
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Шахтер --
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Оставил сына, дочь и магазин мебели: умер знаменитый хоккеист

Олег Люлька
15 сентября, 11:18
Звезды Национальной хоккейной лиги канадского нападающего Фреда Стэнфилда не стало в возрасте 77 лет

Стэнфилд дважды выигрывал Кубок Стэнли / Фото: Getty Images

О смерти уроженца Торонто Фреда Стэнфилда сообщил Twitter НХЛ.

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Причина смерти известного нападающего, которому шел 78-й год, официально не называется. Но, согласно сообщениям в соцсетях, Фред умер от сердечной недостаточности.

Отметим, что за 14 сезонов в НХЛ Стэнфилд набрал 616 очков (211 шайб + 405 ассистов) в 914 матчах. Он играл за такие команды, как Чикаго, Бостон, Миннесота и Баффало.

В составе Бостона Стэнфилд дважды выигрывал самый престижный клубный трофей мирового хоккея Кубок Стэнли – это было в 1970 и 1972 годах.

Кстати, два брата Стэнфилда, Джим и Джек, также играли в НХЛ.

После своей хоккейной карьеры Стэнфилд более 25 лет владел магазином офисной мебели в Баффало.

Его жена Анита умерла в 2019 году.

У них остались сын и дочь.

Почувствуйте дух той эпохи – Стэнфилд играл без защитного шлема. Сейчас так не бывает

Напомним, на днях Украина потеряла чемпионку Европы. Не стало знаменитой волейболистки Надежды Куляши, в девичестве – Орловой. Она два месяца не дожила до своего 60-летия.

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