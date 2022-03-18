Зупиніть путіна! Неймовірний перформанс на підтримку України від юних уболівальників

Фанати вимагають зупинити російського маніяка / Фото: Reuters

Ще одна спонтанна акція відбулася під час матчу за участю німецької команди.

Після перемоги франкфуртського Айнтрахта, на футбольне поле вибігли діти з українським прапором та написом "STOP IT, PUTIN" (ЗУПИНІТЬ ПУТІНА).

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Незважаючи на порушення, уболівальники на стадіоні зустріли овацією сміливий перформанс двох маленьких хлопців! Браво!

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Нещодавно ми розповідали, як лондонський Вест Хем разом із головним тренером Девідом Мойєсом підтримали Андрія Ярмоленка. Українського футболіста зобразили на колажі у формі збірної України, що показує, наскільки клуб солідарний із українцями.