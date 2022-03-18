Остановите путина! Невероятный перформанс в поддержку Украины от юных болельщиков

Фаны требуют остановить сбесившегося российского маньяка / Фото: Reuters
Еще одна спонтанная акция состоялась во время матча с участием немецкой команды.
После победы франкфуртского Айнтрахта, на футбольное поле выбежали дети с украинским флагом и надписью "STOP IT, PUTIN" (ОСТАНОВИТЕ ПУТИНА).
Несмотря на нарушение, болельщики на стадионе встретили овацией смелый перформанс двух маленьких ребят! Браво!
Недавно мы рассказывали, как лондонский Вест Хэм вместе с главным тренером Дэвидом Мойесом поддержали Андрея Ярмоленко. Украинского футболиста изобразили на коллаже в форме сборной Украины, что показывает, насколько клуб солидарен с украинцами.
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