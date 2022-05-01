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Реал --
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Особливе екіпірування Зінченка. У чому українець перемагає в АПЛ?

Євген Щербаков
1 травня, 13:20
Український легіонер Манчестер Сіті провів переможну гру проти Лідса в ексклюзивних бутсах із символікою України

Особливі бутси Зінченка / Фото: Колаж: Сьогодні, premierleague

Футбольний поєдинок 35-го туру Англійської прем'єр-ліги між Лідсом та Манчестер Сіті ознаменувався одразу двома міні-перформансами на підтримку України.

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Гравці Лідса та Манчестер Сіті вийшли на розминку перед поєдинком у спеціальних футболках. На спині у синьо-жовтих кольорах був напис "Ukraine" ("Україна"), а попереду красувався голуб миру також у кольорах символіки нашої країни та напис "No war" ("Ні війні").

Олександр Зінченко / Фото: Getty Images

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Український захисник вийшов на поле у другому таймі на останні 30 хвилин поєдинку. На полі Зінченко з'явився в ексклюзивних бутсах, на яких був напис "Glory to Ukraine" ("Слава Україні").

Поєдинок завершився впевненою перемогою Манчестер Сіті над Лідсом із рахунком 4:0. М'ячі за містян забили: Родрі, Аке, Габріель Жезус та Фернандіньо. Завдяки перемозі клуб Олександра Зінченка знову очолив турнірну таблицю АПЛ. Сіті попереду Ліверпуля на одне очко.

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Минулого туру Олександр Зінченко віддав свою ювілейну гольову передачу у складі Манчестер Сіті.