Особенная экипировка Зинченко. В чем украинец побеждает в АПЛ?

Особенные бутсы Зинченко / Фото: Коллаж: Сегодня, premierleague

Футбольный поединок 35-го тура Английской премьер-лиги между Лидсом и Манчестер Сити ознаменовался сразу двумя мини-перформансами в поддержку Украины.

Реклама

Игроки Лидса и Манчестер Сити вышли на разминку перед поединком в специальных футболках. На спине в сине-желтых цветах была надпись "Ukraine" ("Украина"), а впереди красовался голубь мира также в цветах символике нашей страны и надпись "No war" ("Нет войне").

Александр Зинченко / Фото: Getty Images

Реклама

Украинский защитник вышел на поле во втором тайме на заключительные 30 минут поединка. На поле Зинченко появился в эксклюзивных бутсах, на которых была надпись "Glory to Ukraine" ("Слава Украине").

Поединок завершился уверенной победой Манчестер Сити над Лидсом со счетом 4:0. Мячи за горожан забили: Родри, Аке, Габриэль Жезус и Фернандиньо. Благодаря победе клуб Александра Зинченко снова возглавил турнирную таблицу АПЛ. Сити впереди Ливерпуля на одно очко.

Реклама

В прошлом туре Александр Зинченко отдал свою юбилейную голевую передачу в составе Манчестер Сити.