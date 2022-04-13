Орки вбили 19-річного спортсмена у Харкові

У Харкові загинув український спортсмен / Фото: Колаж: Сьогодні

Український спортсмен Владислав Шаповалов став жертвою ворожого обстрілу Харкова 7 квітня.

Курсант Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба заступив на чергування на КПП військового шпиталю. Встиг поговорити з батьками і сказав, що в нього все добре. На жаль, увечері під час обстрілу міста ворожа ракета потрапила в КПП, де був Владислав. Від отриманих травм захисник України загинув на місці.

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Владислав Шаповалов займався гирьовим спортом. Був кандидатом у майстри спорту України з цього виду спорту. Неодноразово ставав переможцем та призером різних змагань. А під час російського вторгнення продовжив виконувати присягу як курсант.

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