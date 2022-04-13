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Орки убили 19-летнего спортсмена в Харькове

Евгений Щербаков
13 апреля, 09:41
Курсант университета Кожедуба погиб, охраняя раненных защитников Украины

В Харькове погиб украинский спортсмен / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский спортсмен Владислав Шаповалов стал жертвой вражеского обстрела Харькова 7 апреля.

Курсант Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба заступил на дежурство на КПП военного госпиталя. Успел поговорить с родителями и сказал, что у него все в порядке. К сожалению, вечером во время обстрела города, вражеская ракета попала в КПП, где находился Владислав. От полученных травм, защитник Украины погиб на месте.

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Владислав Шаповалов занимался гиревым спортом. Был кандидатом в мастера спорта Украины по этому виду спорта. Неоднократно становился победителем и призером различных соревнований. А во время российского вторжения продолжил выполнять присягу как курсант.

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Российские оккупанты без разбору лишают жизней украинцев. В Мариуполе от рук рашистов погибла совсем юная гимнастка. И это далеко не единственная трагическая история украинского спорта во время войны.